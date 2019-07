Nouveau tremblement de terre en NBA. Après les transferts d'Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George ou encore Kawhi Leonard, c'est une autre superstar qui fait ses valises. Auteur de trois saisons consécutives en triple-double de moyenne, Russell Westbrook ne portera plus le maillots du Thunder la saison prochaine. En effet, il vient d'être échangé contre Chris Paul (et deux tours de draft) et prend donc la direction de Houston où il formera un duo détonnant avec son ancien coéquipier à OKC: James Harden.





Pour Houston, c'est incontestablement un gros coup car dans un premier temps, ils ont réussi à se débarrasser de l'encombrant contrat de Chris Paul mais surtout, ils récupèrent un Russell Westbrook mort de faim et de victoires après l'échec du Thunder. Son duo avec James Harden risque d'être impressionnant et on peut même y ajouter Clint Capela dans la raquette pour former un Big Three très intéressant et capable de rivaliser avec les autres grosses cylindrées de la conférence Ouest. Sans conteste, Houston fait à nouveau partie des favoris pour le titre, eux qui étaient, jusqu'à cette nuit, pointés comme les perdants de cette free agency.





De son côté, Oklahoma confirme sa complète reconstruction. En quelques années, ce sont James Harden, Kevin Durant, Paul George et maintenant Russell Westbrook qui ont quitté le navire. En contre partie, les dirigeants du Thunder se sont offerts plusieurs assets qui leur permettront de reconstruire une équipe compétitive via à la draft les prochaines saisons. Et les grandes manœuvres ne sont peut-être pas encore terminées dans l'Oklahoma. En effet, il se chuchote déjà que Chris Paul ne devrait jamais porter le maillot d'OKC. Le GM du Thunder est prêt à le laisser partir où bon lui semble en obtenant une contre partie intéressante en échange. La première destination qui vient à l'esprit pour Chris Paul, c'est Miami. Le Heat est capable d'encaisser le gros contrat de CP3 et son association avec Jimmy Butler pourrait être intéressante dans la conférence Est. Bref, on n'est pas encore au bout de nos surprises dans cet été complètement fou en NBA. Certainement l'un des plus chauds de l'histoire. Les cartes ont été complètement redistribuées et la saison prochaine s'annonce déjà plus indécise que jamais!