Alors que la draft est prévue dans la nuit du 18 au 19 novembre et que la saison 2020-2021 débutera le 22 décembre prochain, pas de répit en NBA. A chaque jour son lot d'annonces et la dernière en date a fait l'effet d'une bombe: Russell Westbrook a annoncé qu'il souhaitait quitter les Houston Rockets!

Inquiet par la tournure des événements dans le Texas avec le départ du coach, Mike D'Antoni, du GM, Daryl Morey, et avec une équipe qui, avec sa composition et son manque de taille, n'a aucune chance de viser le titre, le duo de stars de Houston pourrait éclater. Formé il y a un an seulement, l'échec est criant: l'association Westbrook-Harden n'a pas pris et jamais, on n'a retrouvé le Russell Westbrook qui faisait des étincelles à OKC, même si ses stats sont plus qu'honorables cette saison avec 27 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne.