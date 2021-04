Rencontre avec Ryan Kriener, le pivot américain de Louvain, qui domine toutes les raquettes en Belgique.

Fin janvier, Louvain se renforçait avec l’arrivée d’un pivot américain, totalement méconnu en Belgique. Son nom : Ryan Kriener (22 ans et 2m10). Mais celui qui avait également été proposé au Brussels s’est rapidement fait un nom en Euromillions Basket League si bien qu’aujourd’hui, il est craint partout où il passe. En moins de deux mois, il s’est établi comme le meilleur pivot de la compétition, lui qui tourne à 18,7 points et 7,4 rebonds par match et qui a également la deuxième meilleure évaluation moyenne du championnat, derrière l’intenable Alostois : Vladimir Mihailovic.