En ce début de mois de janvier, Alostois et Carolos ne vont plus se quitter puisqu’ils vont au-devant de trois rencontres consécutives les uns contre les autres en un peu plus d’une semaine (une fois en championnat ce vendredi soir et en demi-finale de Coupe de Belgique la semaine prochaine).

Et, pour le moment, on ne peut pas dire que le Spirou soit à la fête face aux Okapis, qui l’ont déjà battu deux fois cette saison (77-85 et 95-88). En difficulté à Louvain le week-end dernier, Sam Rotsaert déplorait les bêtes erreurs de ses protégés et le manque d’intensité défensive, principalement en première mi-temps.

(...)