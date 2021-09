Sacha Massot n'est plus le coach de Limburg United! Basket Jérôme Brys Les dirigeants limbourgeois ont décidé de se séparer de leur entraîneur après leur mauvais début de saison. © BELGA

Trois petits matchs et puis s'en va. Malheureusement pour lui, Sacha Massot paye le très mauvais début de saison de Limburg United.



Deux défaites à domicile, face à Anvers (72-81) et Mons (67-68), et une en déplacement, à Louvain (73-59), ce mercredi, ont donc eu raison de son poste sur le banc des Limbourgeois. Si dans les faits, il n'y a rien de mal fait car perdre contre Anvers et Mons (tout de même privé d'Emmanuel Nzekwesi), n'est pas un scandale, c'est surtout la manière de jouer de l'équipe qui a fait pencher la balance. Généralement tournée vers l'attaque, cette équipe a actuellement toutes les peines du monde pour trouver le chemin des filets adverses.



Candidate auto-proclamée au Top 4, Limburg United était à des années-lumière de développer ce jeu qui pouvait lui donner cette opportunité. Et comme souvent dans pareille situation, c'est le coach qui saute en sport.



Pour le remplacer, son assistant, Raymond Westphalen, qui sera épaulé par Niels Marnegrave.



Premier test pour ce nouveau duo ce vendredi, à domicile, face au Spirou de Charleroi qui, lui, sort d'une très grosse prestation sur le parquet d'Alost.