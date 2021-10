"Notre objectif cette saison est de jouer le top 4." À l’entame de la saison, Maarten Bostyn, le président de Limburg, ne cachait pas ses ambitions. Moins d’un mois plus tard, le constat est dur : du changement dans les joueurs, un coach viré après trois défaites et une inquiétante série de six revers (Anvers, Mons, Louvain, Charleroi, Ostende et Alost ce week-end), bien loin des ambitions affichées du club.



