Sam Rotsaert après la défaite dans le Clasico: "Ce sont les détails qui ont fait la différence dans ce match" Basket Jérôme Brys © BELGA

Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus autant vibré pour un Clasico entre Charleroi et Ostende. Un match plein, pendant quarante minutes, et qui s'est joué dans les dernières secondes grâce au sang-froid de Mikael Jantunen, encore une fois excellent, sur la ligne des lancers francs. Malgré la défaite, les Carolos n'ont pas à rougir de leur prestation. Bien au contraire puisqu'ils ont mis cette armada ostendaise en difficulté. Au final, il ne manquait que la victoire pour que la soirée soit parfaite au Dôme. "Ils nous ont tué au rebond offensif avec huit prises en deuxième mi-temps, regrette Dario Gjergja, le coach ostendais. Nous sommes revenus grâce à nos efforts défensifs et en faisant quelques stops en fin de match."



Toujours en difficulté avec son secteur intérieur (Brandon McCoy est out pour plusieurs mois alors que Servaas Buysschaert est légèrement blessé et que Haris Bratanovic revient de blessure), le coach ostendais sait qu'il a besoin d'un renfort dans la peinture. "On a besoin de quelqu'un pour remplacer Brandon McCoy. Un nom? J'aimerais bien Shaquille O'Neal.