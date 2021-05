Sam Rotsaert, coach du Spirou: "C'est dommage de terminer comme ça mais c'est une saison positive" Basket Jérôme Brys Charleroi a terminé sa saison par une lourde défaite face à Ostende en quarts de finale des playoffs. © BELGA

Voilà, la saison de la Next Gen du Spirou de Charleroi s'est officiellement terminée ce vendredi soir après le lourd revers des Carolos (51-85) face au nonuple champion de Belgique. Une rencontre qui a rapidement tourné à l'avantage des visiteurs qui menaient 11-38 après quinze petites minutes de jeu. Les pensionnaires du Dôme ont réagi au troisième quart-temps pour revenir à 14 unités mais les Côtiers n'avaient pas l'intention de jouer les prolongations pour repartir du plus belle dans les dix dernières minutes. La saison du Spirou s'arrête sur une note négative mais le coach sambrien, Sam Rotsaert, se montre positif et enthousiaste. "C'est dommage de terminer comme ça mais pour moi, c'est une saison très positive, explique-t-il. Les gars se sont améliorés tout au long de la saison, ils ont travaillé dur et ils étaient content de bosser ensemble. Finalement, c'est une saison positive car on va dans la bonne direction et nous avons l'intention de revenir plus fort la saison prochaine."



Quant au match de vendredi, Sam Rotsaert se montrait lucide: "Ostende était trop fort pour nous. Nous n'avons pas affiché la même mentalité que mercredi. Nous avons essayé de revenir en nous battant dans le 3e quart-temps mais nous n'avons pas été capable de repasser sous la barre de 14 unités."





Avec les éloges de Dario Gjergja



De son côté, le coach ostendais, Dario Gjergja, se montrait bien évidemment très satisfait de la première mi-temps de ses ouailles. Par contre, en perfectionniste qu'il est, il était plutôt déçu de la mentalité affichée au retour des vestiaires. "On avait dit qu'on devait aborder cette deuxième mi-temps comme si c'était 0-0 mais on a fait le contraire de ce qu'il fallait. Idem pour moi. J'ai été très mauvais dans mon coaching pendant 10 minutes. Je dois aussi être honnête par rapport à ça et je dois faire mieux."



Avant de louer le travail effectué par les Carolos tout au long de la saison. "Je tiens à féliciter le Spirou de Charleroi pour son organisation pendant cette difficile saison, continue Dario Gjergja. Ils ont remporté de bons matchs et fait un très bon travail. Les jeunes ont progressé et je pense aussi à Alex Libert et Sergio Llorente qui ont été les leaders de cette équipe pendant toute la saison. Cela s'est ressenti sur le terrain. Ils ont vraiment tous fait un très bon boulot", conclut le mentor du Filou.



Une belle reconnaissance de la part de celui qui a façonné cette équipe ostendaise. Une preuve peut-être que les Carolos vont dans la bonne direction, en espérant qu'ils puissent conserver leurs cadres à l'image d'Alex Libert (qui ne devrait finalement pas partir malgré de nombreuses sollicitations) et de Sam Rotsaert, toujours sous contrat, et qui n'est pas à vendre malgré un vif intérêt pour ses qualités.