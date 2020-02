Samedi soir, le Spirou n’a pas éprouvé de grandes difficultés pour venir à bout de Limburg United.

L'équipe limbourgeoise, déforcée, ne nourrit plus les mêmes ambitions du début de saison avec une place dans le Top 3 de la compétition. Le départ de Jared Wilson-Frame (devenu indésirable) et les blessures de Jack Gibbs et Niels Marnegrave ont obligé Brian Lynch de puiser dans son équipe B et fort logiquement, face à une équipe carolo au complet, cela s’est payé cash.

C’est d’ailleurs la profondeur de l’effectif sambrien, incarnée par les 45 points venant du banc, qui a permis aux Carolos de vivre une soirée plutôt calme. Enfin au complet, Sam Rotsaert va pouvoir travailler presque normalement. Du moins, à partir de mardi soir, fin officielle de la campagne européenne du Spirou. Car ce qui manque à présent au Dôme, c’est cette alchimie d’équipe que l’on peut travailler… aux entraînements.

Des entraînements qui se sont faits rares, voire inexistants, ces derniers mois à cause du rythme infernal des matchs entre le championnat, la coupe d’Europe et la coupe de Belgique. "On l’a encore vu face à Limburg United : mon équipe connaît beaucoup de hauts et de bas. Si on veut grandir, il faut être constant pendant 40 minutes." Et pour avoir cette constance, il n’y a pas de miracle. "Pour y arriver, il faut qu’on puisse s’entraîner. Après mardi et notre dernier match en coupe d’Europe, on va enfin pouvoir s’entraîner normalement et continuer de grandir. Mais pour ça, il faut vraiment qu’on s’entraîne", précise Sam Rotsaert.

On l’aura compris, le dernier match de coupe d’Europe de mardi sera à l’image des deux derniers : un entraînement pour donner du temps de jeu aux jeunes et reposer les cadres avant de reprendre un rythme normal en Belgique et viser des objectifs ambitieux avec cette finale de coupe de Belgique face à Anvers en ligne de mire début mars.