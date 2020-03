Quelques jours après s’être officiellement séparé de Pascal Angillis, de commun accord, le Spirou Charleroi vient d’annoncer que Sam Rotsaert est prolongé comme coach principal de l’équipe la saison prochaine.

Malgré une saison parfois compliquée lors de laquelle il avait pris le relais de Pascal Angillis (NdlR: celui-ci avait pris du recul pour rester auprès de son fils malade), le Gantois avait cependant réussi à mettre son empreinte sur le jeu carolo. Il n’est d’ailleurs pas passer loin d’un premier trophée avec le Spirou puisque son équipe a été battue en finale de la Coupe de Belgique par Anvers le 7 mars dernier à Forest National.

Le choix des dirigeants du Spirou paraît donc assez logique suite aux bons résultats acquis en deuxième partie de saison et en vue d’assurer une certaine continuité. "Je suis fier de mon groupe et de la finale atteinte cette saison. Malgré les blessures, tous les gars se sont battus chaque instant. Actuellement, les conditions de travail sont rendues plus difficiles par les circonstances mais vous pouvez compter sur le staff pour construire la meilleure équipe possible", a déclaré Sam Rotsaert sur le site du club.