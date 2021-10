Sans le soudain regain d'envie des Carolos en milieu de deuxième mi-temps vendredi soir, le match retour au SportOase de Louvain n'aurait certainement déjà plus le moindre intérêt. Encore mené de 19 points en milieu de troisième quart, le Spirou a su s'offrir une chance d'encore pouvoir rêver d'un quart de finale de coupe de Belgique. "Sept points d'écart (61-68)? C'est un miracle, reconnaissait fort logiquement Sam Rotsaert, le coach carolo, après le match. Je ne suis pas du tout content de ce que j'ai vu ni de l'intensité que l'on a mis dans la rencontre. Il a fallu attendre 35 minutes avant de voir une bonne défense."



Et dans ces conditions, compliqué de rivaliser avec une formation louvaniste qui respire la confiance depuis le début de saison. "On peut faire beaucoup mieux. Ce n'est pas notre jeu qu'on a vu vendredi soir. On n'avait pas cette intensité et il faut surtout penser à défendre. Si on ne marque pas, ce n'est pas un souci. Mais ce qu'on a montré en défense et au rebond, ce n'est pas acceptable."



Un peu à l'image de Tim Lambrecht ce vendredi. Le Louvaniste a souvent semblé frustré, surtout en première mi-temps. Au retour des vestiaires, il a décidé de prendre tous les tirs. Alors certes, il a marqué des points (16 au total), mais de l'autre côté du terrain, c'était plutôt catastrophique. "J'attends aussi de Tim, comme des autres, qu'il joue en défense. Ce n'était pas suffisant et avant de penser à marquer, il faut penser à défendre convenablement."



De son côté, Eddy Casteels, le coach de Louvain, était mi-figue mi-raisin, entre la satisfaction de l'avoir emporté et la déception de l'écart final. "Sept points, la suite, on verra lundi, commente-t-il. Dans ce genre de rencontre, tout est possible. On a l'avantage de l'expérience de la saison dernière où on avait gagné en déplacement à Malines avant de prendre 20 ou 30 points au match retour. Je connais bien cette équipe de Charleroi ainsi que le caractère de leur coach et rien n'est fini. De mon côté, je vais devoir travailler sur certains détails", conclut Eddy Casteels.



Le match retour est prévu ce lundi à 15h à Louvain avec, à la clé, une place en quarts de finale de la coupe de Belgique.