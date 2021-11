Il a beau être l’un des Belgian Lions les plus capés de l’histoire avec 119 sélections à son actif, la dernière apparition de Sam Van Rossom sous le maillot national remonte au 2 décembre 2018. Ce jour-là, la Belgique s’était imposée au Portugal en pré-qualification pour l’Euro 2021. Quasiment trois ans plus tard jour pour jour, le Gantois de 35 ans va à nouveau enfiler la tunique des Lions qui commencent leur campagne qualificative en vue du Mondial 2023 ce jeudi, en Slovaquie.

"J’ai toujours apprécié jouer pour l’équipe nationale mais ces dernières années je n’ai pas pu en raison des matchs d’Euroligue avec mon club", a expliqué l’expérimenté meneur de Valence qui ne participe pas à la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. "Depuis ma dernière sélection, l’équipe a bien évolué et les plus jeunes joueurs ont acquis de l’expérience au niveau européen permettant au noyau de s’étoffer qualitativement. Cela renforce nos ambitions et notre motivation."

