De retour de blessure, l'international belge manquait cruellement à l'équipe de Valence.

Absent durant plusieurs semaines sur blessure (tendon du genou), Sam Van Rossom n’a pas connu un retour des plus joyeux en compétition puisque Valence s’est incliné à Gran Canaria (87-77) en championnat. Immédiatement relancé en tant que titulaire, l’international belge de 33 ans n’a pourtant pas raté son comme back sur le plan personnel. En accumulant 7 points sans raté un tir, 4 rebonds et 2 assists en 21 minutes, le meneur de Valence a montré qu’il gardait un impact important sur son équipe. Et celle-ci a d’ailleurs connu ses meilleures séquences de jeu lorsque Van Rossom était à la manoeuvre sur le parquet.

Si bien que le club espagnol compte sur son élément belge remettre le groupe sur les bons rails, notamment au plan européen. Avec quatre revers consécutifs en Euroleague, Valence fait face à un gros creux coïncidant avec la période d’absence de l’ex-Ostendais. "Chacun a sa responsabilité dans cette méforme collective, sur et hors du terrain. Mais le groupe reste soudé et continue de travailler pour améliorer ses performances", a déclaré Sam Van Rossom aux médias espagnols. "Nous avons toujours notre sort entre les mains pour intégrer le top 8 qualificatif. L’équipe doit retrouver le niveau qu’elle avait atteint lors de la Coupe du Roi."

Lors du prochain déplacement programmé ce jeudi à Efes Istanbul, leader en Euroleague, il sera difficile pour Valence de mettre un terme à sa série négative. Mais ce match devra servir à établir des références plus solides dans la manière de jouer. "L’objectif sera aussi de récupérer des sensations et de la confiance en livrant un bon match face à une équipe très difficile à maîtriser devant son public. À nous d’évoluer de manière concentrée pour les faire douter le plus possible."

D’un point de vue plus personnel, le Belgian Lion a confirmé ne ressentir aucune gêne suite à son retour en compétition : "Je dois juste reprendre un peu de rythme de match".