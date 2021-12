Après Julie Vanloo et Hanne Mestdagh, c'est à présent à un Belgian Lion d'être touché par le Covid-19. Etincelant face à la Serbie la semaine dernière, le meneur de jeu de l'équipe nationale belge de basket, Sam Van Rossom, a été testé positif au Covid-19 après un test réalisé à la suite de la rencontre face à Fuenlabrada samedi soir.



Comme l'indique le règlement, Sam Van Rossom s'est rapidement isolé chez lui. Pour le moment, il ne souffre d'aucun symptôme.



Ses coéquipiers ont subi, dans la foulée, un second test PCR dimanche et tous étaient négatifs. Ils peuvent donc s'envoler en direction de Venise pour leur match d'EuroCup, ce que ne fera malheureusement pas Sam Van Rossom, qui reste en isolement pour effectuer sa quarantaine.