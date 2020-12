La semaine dernière, Milan Samardzic se blessait grièvement face à Anvers. Résultat: une rupture du ligament croisé du genou et une saison d'ores et déjà terminée. Face à ce coup du sort, le Spirou de Charleroi s'est mis à la recherche d'un nouveau meneur et il n'a pas fallu longtemps aux dirigeants pour trouver chaussure à leur pied.Le club a en effet fait appel à un ancien de la maison, Sami Demirtas., explique le club sur sa page Facebook.

Après trois saisons avec l'équipe première et l'équipe réserve entre 2016 et 2019, Sami Demirtas avait tenté l'expérience à Limburg United pendant une année. Cette saison, le jeune namurois était actif au Guco Lier en attendant de recevoir une offre au sein de l'élite et c'est donc au Spirou de Charleroi qu'il a trouvé avec, un contrat d'essai d'un mois.

Sami Demirtas effectuera donc ses débuts vendredi prochain, au Dôme, face à Ostende, dans le Clasico du basket belge.