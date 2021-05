Après une belle série de cinq victoires consécutives qui lui avait permis de remonter dans le classement, le Spirou est dans le dur. Résultat : quatre défaites de suite et une période un peu plus compliquée à gérer. Et la fin de saison régulière ne sera pas une sinécure pour les joueurs de Sam Rotsaert. Au menu : Anvers, Alost, Mons et Louvain. Bref, que du beau monde avec la réception des Giants, dont le collectif a fait des étincelles vendredi contre le Brussels, ce dimanche après-midi.