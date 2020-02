Basket Serge Crevecoeur débarque à Gravelines: "Je ne suis pas Superman!" Jérôme Brys

L'ancien technicien du Brussels a été officiellement présenté à la presse française ce jeudi.





Alors qu'il avait annoncé qu'il quitterait le Brussels en fin de saison, les choses se sont un petit peu précipitées pour Serge Crevecoeur qui a mis fin à son bail à Neder-over-Heembeek il y a quelques jours pour s'engager avec le club français de Gravelines qui lutte actuellement pour son maintien au sein de la Jeep Elite, la première division française de basket. Officiellement présenté à la presse ce jeudi, l'ancien technicien du Brussels sait que le défi est important mais il a confiance dans la structure de sa nouvelle maison française. "Il n’y a que le club qui compte et tout le monde doit se sacrifier, explique-t-il. Ça ne fait que deux jours que je suis ici mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie osmose partout, que ce soit dans le bureau administratif, dans le bureau sportif mais également sur le terrain."



En difficulté en championnat avec une 17e et avant-dernière place au classement, l'opération sauvetage s'annonce compliquée même si Serge Crevecoeur a confiance en ses nouveaux joueurs. "La mentalité est bonne. Les joueurs sont volontaires. Ils sont intelligents, il ne faut pas les prendre pour des enfants ou des idiots. Ils connaissent la situation du club et savent ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est à nous de les mener et de rester positif. On ne va pas commencer à se plaindre."



Serge Crevecoeur va donc débuter sa deuxième expérience dans l'Hexagone après celle, un peu ratée, à Pau-Orthez, club qu'il affrontera le 28 février prochain... pour sa grande première avec ses nouvelles couleurs. "Je ne suis pas un magicien. Je ne sais pas faire de tours de magie et je ne suis pas Superman, sourit le Bruxellois. Tout ce que je connais, c'est le travail en équipe. Je ne l'ai jamais fait seul et j'ai toujours été bien entouré. Quand on perd, les épaules s'affaissent, le moral descend. C'est compliqué de perdre pour un sportif et il faut gagner rapidement pour retrouver un peu d'énergie et de sérénité, ce dont ce groupe a besoin."