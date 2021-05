C'est une petite bombe qui a été annoncée officiellement ce lundi matin par le club de Gravelines-Dunkerque: Serge Crevecoeur est licencié! "Le BCM Gravelines Dunkerque vous informe qu’il a décidé de relever Serge Crevecoeur de ses fonctions d’entraineur principal de l’Equipe professionnelle. De manière temporaire, c’est Sébastien Devos, jusqu’alors assistant, qui assurera l’intérim à la tête de l’équipe professionnelle demain soir sur le parquet de Cholet Basket où le BCM évoluera pour le compte de la 34e journée de Jeep Elite."



Une nouvelle étonnante même si les critiques des supporters se faisaient de plus en plus vives ces dernières semaines. Et pour cause, le BCM restait sur une série de six défaites consécutives. Trop pour le technicien bruxellois qui voit donc son aventure dans l'Hexagone prendre fin de manière prématurée.



Pour rappel, Serge Crevecoeur était arrivé à Gravelines au début de l'année 2020 pour prendre la succession d'Eric Bartecheky à la tête de l'équipe. Il y avait paraphé un contrat jusqu'en 2022. Un coup dur pour le Bruxellois qui cherchera certainement à rebondir. En France? En Belgique? Ailleurs? Les sollicitations ne devraient pas manquer tant il a déjà prouvé ses qualités de meneur d'hommes.