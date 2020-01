Bombe dans le milieu du basketball. Le club de la capitale devrait quitter le monde pro dans le sillage de l’arrêt de son coach.

Ce que le petit monde du basket bruxellois redoutait depuis quelques semaines est devenu réalité : Serge Crevecoeur, après avoir prévenu le comité la veille, a annoncé aux joueurs qu’il quitterait ses fonctions au Brussels en fin de saison. Cette décision devrait entrainer une autre encore plus dramatique : il n’y aura plus d’équipe professionnelle de basket à Bruxelles en 2020-21. Même si l’information doit encore être confirmée, le club retourne en TDM1 (qu’il avait quittée il y a six saisons) et va poursuivre son travail de formation.

Serge Crevecoeur n’aura ménagé ni son temps ni son énergie. Ces dernières semaines, l’ambitieux manager bruxellois avait perdu son légendaire panache en même temps que ses illusions concernant un nouveau complexe sportif. Même dans ses analyses techniques d’après-match, il y avait du détachement et de la résignation. Depuis le départ de son aventure professionnelle, le Brussels avait espéré que son développement sportif et sa croissance commerciale iraient de pair avec un nouvel écrin. Devant une foule nombreuse rassemblée pour ses Wilink ou Eloya Games, certains hommes politiques (Yvan Mayeur, Alain Courtois) avaient promis une nouvelle salle aux Bruxellois. Promesse que s’était bien gardée de prononcer l’actuel Echevin des Sports de la Ville (Benoît Hellings), soucieux de la bonne tenue des finances publiques.

Malgré le soutien logistique et financier de la Ville (les subsides étaient en hausse et une dernière proposition avait encore été faite la semaine passée pour plus de matchs au Palais 12), le club a perdu en quelques mois son sponsor maillot et quelques autres fidèles parraineurs, probablement lassés par le parking aléatoire et l’absence de commodités modernes dans et autour du petit complexe neder-over-heembeekois que le Brussels se voyait obligé de partager avec d’autres clubs et d’autres disciplines. Le public aussi est moins présent cette saison. Différents projets autour des sites du Primerose, du Trade-Mart (avenue de Madrid) et dernièrement à Woluwe-Saint-Lambert avaient germé concernant la nouvelle salle. Un complexe de 3000 places assises dévolu à la pratique du sport collectif (basketball, handball et volleyball) de haut niveau. Quand le club français de l'Elan Chalon était venu à Neder en 2016 en Coupe d'Europe, son staff sportif et ses dirigeants avaient pris le parquet de Neder pour la salle d'entraînement.

À l'image de la saga en foot autour du nouveau stade national, le Brussels et le basket dans la capitale auront - à leur tour - fait l'(amère) expérience du peu de considération et du manque d'infrastructure pour le sport de haut niveau dans la capitale. Une infrastructure qui aura donc précipité le départ du coach Crevecoeur et l’arrêt du club chez les pros. Pas au mieux de sa forme, l'EuroMillions Basketball League ne comptera plus que neuf équipes la saison prochaine.

Quel avenir pour le club ? Le Brussels poursuivra donc plus que probablement ses activités à l’échelon inférieur à partir de la saison prochaine. Laurent Monier, actuel assistant-coach de Serge Crevecoeur, sera toujours directeur technique de l’école de jeunes bruxelloise qui continuera avec son projet d’Académie. Pour encadrer la D2, certains contacts auraient déjà été pris. Quant au président André De Kandelaer, également las d’avoir mené la bataille en vain pour une nouvelle salle, fera-t-il lui aussi un pas de côté?

Voici le mot adressé par Serge Crevecoeur aux supporters du Brussels

"Chère Brussels Family,



Après une longue réflexion indépendante des mauvais résultats sportifs actuels, j’ai pris la lourde et difficile décision d’arrêter l’ensemble de mes activités au Club en fin de saison.



Et ce pratiquement 12 ans jour pour jour après ma première rencontre avec mon Président et ami André Dekandelaer.



12 ans, quelle aventure ! Quel chemin parcouru ensemble. Quels souvenirs formidables. Quelles performances impensables. La montée en D2 à mes débuts au Club. Le travail acharné récompensé par une montée administrative en D1. La signature de Basic-Fit comme partenaire principal. Le premier Wilink Game avec presque 7.000 personnes présentes. L’élimination de Charleroi pour atteindre notre première demi-finale, notre première victoire européenne à Benfica Lisbonne, l’élimination d’Anvers et la finale des play-offs contre Ostende, le premier Eloya Christmas, le premier Lux Game, …



12 ans au cours desquels vous m’avez soutenu et suivi dans toutes mes initiatives. Et à l’instar de celle de ma femme, d’André Dekandelaer et de Guy Muya, votre confiance a changé ma vie. Merci à tous : dirigeants, joueurs, membres du staff (dont mon ami Laurent Monier), bénévoles, partenaires publics et privés, supporters – bref la Brussels Family ! Vous allez me manquer.



12 ans pendant lesquels j’ai aimé ce Club avec passion et ai tout donné pour le préserver, le développer et le faire grandir. Aujourd’hui, et malgré la dernière convention récemment signée, l’enthousiasme sincère et les dernières avancées concrètes proposées par notre nouvel Echevin des Sports Benoit Hellings pour améliorer considérablement notre travail au quotidien dans une infrastructure malheureusement inappropriée, je suis fatigué de me battre et j’arrive au bout de mes forces. J’aspire à un changement de vie et on verra où cela me mènera, car aucune destination n’est encore prévue.



Je peux en tout cas vous assurer que je remplirai ma mission jusqu’au bout avec professionnalisme, motivation et sérieux afin d’essayer de terminer la saison sportive en beauté.



Enfin, je remercie sincèrement les personnes qui m’ont soutenu et respecte celles qui m’ont critiqué.



Et ce n’est qu’un au revoir.



Serge Crevecoeur"