Tenter une première expérience à l’étranger quand on a 30 ans, ce n’est pas vraiment la trajectoire habituelle pour un basketteur professionnel. Pourtant, c’est bien celle choisie par Sergio Llorente, le meneur espagnol du Spirou de Charleroi. Un changement radical dans une carrière déjà bien remplie qu’il souhaitait enrichir encore un peu. "J’ai discuté avec Axel (Hervelle) que je connais bien après mon passage à Bilbao il y a quelques années et on s’est rapidement entendus , avoue le meneur ibérique. J’étais prêt pour tenter une première expérience à l’étranger."