Au moment de préparer la finale, tous s’interrogeaient sur les forces en présence des deux formations. En ce qui concerne Mons, c’est le secteur intérieur qui était mis en exergue comme le principal atout.

Toutefois, Skylar Spencer n’a pas son rendement habituel. C’est davantage Servaas Buysschaert qui sort de sa boîte dans les rangs ostendais. Son excès d’enthousiasme lui est parfois préjudiciable en termes de fautes mais le jeune Courtraisien (22 ans) montre du caractère et de l’envie. Des valeurs qui ne peuvent que l’aider à grandir sous les ordres de Dario Gjergja.

"Ce n’est pas plus mal pour moi que le pivot un temps annoncé ne soit jamais arrivé. Cela me permet d’avoir un rôle à jouer pour cette équipe. Je suis bien conscient de ne pas être le joueur le plus talentueux mais je vais au charbon, je bosse pour l’équipe, précise-t-il avec beaucoup d’humilité. Avec le coach, ce n’est pas toujours facile mentalement parce qu’il a des mots durs. Mais à force, on se construit une carapace et on devient plus solide mentalement. Avec Gjergja, on évolue dans tous les sens du terme."

Et l’avantage d’être dirigé par le trépidant Croate offre à Buysschaert un avantage pour les années à venir. S’il parvient à tenir la cadence et gagner en régularité, nul doute que Gjergja fera appel à lui en sélection nationale.

"C’est un rêve qui est devenu un objectif mais il me reste beaucoup de travail à accomplir pour l’atteindre. La première chose que je dois faire, c’est de prendre un plus grand rôle à Ostende et enchaîner les bons matchs. Pour le moment, je ne suis pas encore assez régulier."

Et pour cause, très costaud lors de la première manche, le numéro 14 côtier n’avait pu confirmer sa bonne prestation à Mons, samedi dernier. Lundi, il s’est à nouveau mis en évidence. "À Mons, j’étais mauvais, comme l’équipe. Une telle prestation collective, cela n’arrivera plus."