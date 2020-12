Sept nations ont officiellement décroché leur ticket pour l’EuroBasket 2022 lors de cette fenêtre internationale de novembre : la Croatie, la Bosnie, la Grèce, l’Espagne, la Slovénie, l’Ukraine et Israël. Ce qui porte donc le nombre de participants connus à onze au total en comptant les qualifications déjà assurées de la République tchèque, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Géorgie en tant que pays accueillant le prochain Euro.

La Belgique quant à elle devra attendre la dernière fenêtre internationale de février pour valider son billet qui ne devrait pas lui échapper, à moins d’une énorme catastrophe. Si les les Belgian Lions ne s’inclinent pas de plus de 16 points lors de leur prochain affrontement face au Danemark (20 février), leur qualification sera actée. Et en cas de victoire face aux Danois, l’équipe nationale belge serait même officiellement assurée de terminer à la première place de son groupe et donc de bénéficier d’un statut plus favorable lors du tirage au sort de l’Euro.

En ças de lourde défaite face aux Nordiques, les Lions pourraient toujours se qualifier et même encore viser la première place de la poule, soit en battant la République tchèque deux jours plus tard, soit en comptant sur un revers de la Lituanie qui n’a plus le droit à l’erreur si elle veut avoir une chance de finir devant la Belgique sur qui elle compte un average défavorable.

Un seul scénario priverait donc les Belgian Lions de l’Euro : une défaite de plus de 16 points face au Danemark, suivie d’une défaite face à la République tchèque pendant que la Lituanie gagne ses deux derniers matchs. Autant dire que les troupes dirigées par Dario Gjergja devraient afficher un sérieux coup de mou pour ne pas se qualifier.