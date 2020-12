Décidément, l'effectif du Spirou de Charleroi ne cesse d'être chamboulé depuis le début de la saison. Après le départ d'Adama Darboe, la retraite officielle d'Axel Hervelle, la grave blessure de Milan Samardzic et l'arrivée récente de Sami Demirtas, c'est à présent au tour de Shane Hammink, arrivé il y a quelques semaines à peine, de faire un tour à l'infirmerie carolo.Déjà absent lors du Clasico de ce vendredi , l'international hollandais souffre effectivement d'une blessure au dos qu'il s'est occasionné lors d'un entraînement., regrette Sam Rotsaert, le coach carolo.De là à peut-être remettre en cause sa présence lors du prochain match des Carolos au Brussels le 26 décembre.Un nouveau coup dur pour les Carolos qui vont devoir jouer encore plus jeune. D'ailleurs face au champion en titre ce vendredi, la moyenne d'âge sur les ailes tournait autour des 18-19 ans...