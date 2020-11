Le début de saison a été plutôt chahuté au Dôme avec notamment les départs surprises d'Adama Darboe et de Khalid Boukichou. Cette fois-ci, c'est dans le sens des arrivées qu'il y a du changement. Les Carolos ont en effet officialisé l'arrivée au Dôme de Shane Hammink, un poste 3 âgé de 26 ans.Un nom qui n'est pas inconnu chez les Carolos puisqu'ils les a affronté à plusieurs reprises en coupe d'Europe lorsqu'il était actif du côté de Donar Groningen.La saison dernière, il évoluait au sein d'un nouveau club hollandais, Gelderland Yoast United, club au sein duquel il disposait d'une clause lui permettant de signer ailleurs en cas de réelles opportunités.Et s'il a rejoint le Spirou de Charleroi, ce n'est pas par hasard non plus, lui qui a côtoyé un certain Axel Hervelle lors de son passage à Bilbao en 2017-2018.Par ailleurs, c'était un secret de polichinelle mais c'est désormais officiel: Axel Hervelle tire sa révérence et raccroche ses basket.