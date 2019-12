Une semaine après avoir terrassé Anvers à domicile, les Montois vont-ils pouvoir remettre le couvert face à l’autre ogre du championnat belge ? La mission sera difficile mais beaucoup moins impossible que ces dernières saisons.

"On ne gagne plus uniquement avec le nom d’Ostende sur le maillot", admet Simon Buysse, le jeune ailier ostendais passé par Mons de 2015 à 2017. "Il faut se battre à tous les matchs. Ostende n’est plus la même équipe qu’en 2013 ou 2015 par exemple. Nous sommes beaucoup plus jeunes et moins expérimentés. Durant les grandes années d’Ostende, c’est un joueur comme Salumu qui sortait du banc. Maintenant, c’est Keye Van de Vuurst, qui n’a que 17 ans, Amar Sylla, qui a 18 ans, Servaas Buysschaert, qui a 20 ans. Et moi, je n’ai que 22 ans."

(...)