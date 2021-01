La donne était claire avant le match de ce vendredi. Du moins pour le staff de Mons-Hainaut. Face à Iraklis, il fallait soit gagner d'au moins 3 points pour terminer en tête du groupe A ; soit perdre de moins de 5 unités pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes et décrocher également un ticket pour le top 16 de la Fiba Europe Cup., martèle Thierry Wilquin, le manager des Renards.

Si bien que lorsque le marquoir affichait 64-65 en faveur des Grecs à 27 secondes du terme, Mons-Hainaut était virtuellement qualifié. "Il ne fallait pas jouer avec le feu à ce moment-là et surtout éviter la prolongation avec le risque d'ensuite perdre de plus de cinq points." Dans la foulée, Spencer donne 1 point d'avance à Mons (66-65). Il reste 4 secondes à jouer. "Et à ce moment-là, Arik Smith fait une bête faute alors qu'on lui a dit qu'il valait encore mieux laisser son adversaire aller marquer."

© Fiba



L'ailier américain n'avait en réalité pas saisi la complexité de la situation. "Quand on a vu depuis le banc qu'il défendait comme un malade, nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas tout compris. Les arbitres eux-mêmes, qui étaient au courant de la situation, étaient presque désolés de devoir siffler faute", poursuit Thierry Wilquin qui voulait à tout prix éviter d'aller en prolongation.

"Nous en avions parlé avec le staff la veille. Il était préférable de perdre de justesse que de risquer la prolongation. Quand le joueur d'Iraklis a manqué son deuxième lancer-franc à 3 secondes du terme (Ndlr : score avant les prolongations : 66-66), nous étions en réalité déçus parce que nous aurions préféré en rester à une défaite 66-67 qu'aller risquer de tout perdre par la suite."

Heureusement pour les Montois, les cinq minutes supplémentaires n'ont pas été préjudiciables. Mais la catastrophe a été évitée de justesse car les Grecs ont mené jusqu'à +6 (73-79) dans l'extra-time. Sans un panier d'Arik Smith à 4 secondes du terme de la prolongation pour faire 75-79, Mons-Hainaut aurait manqué la qualification pour un petit point. L'Américain a donc réussi à se faire pardonner. Sans cela, nul doute qu'il se serait bien fait taper sur les doigts par son club...

Rassurés après cet épisode stressant, les Montois peuvent désormais quitter la bulle de Den Bosch avec le sentiment du devoir accompli. Ils connaîtront prochainement leur adversaire pour les huitièmes de finale. Il s'agira de l'un des vainqueurs des six poules.