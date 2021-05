Une équipe de basket ne se résume pas seulement aux cinq joueurs qui sont sur le terrain. Non, c’est un tout, jusqu’au 12e homme inscrit sur la feuille. Tous ont leur rôle à jouer dans le succès d’un groupe et du côté montois, on peut dire qu’on l’a parfaitement compris. Un peu à l’image des Ostendais, les Renards peuvent compter sur des joueurs qui sortent du banc avec les crocs et l’envie de faire la différence, comme Anthony Lambot qui a été excellent jeudi soir pour faire basculer la rencontre dans l’escarcelle montoise.

"Est-ce que c’est un rôle que j’aime ? Oui et non j’aurais tendance à dire, avoue l’ailier montois. J’ai connu les deux côtés avec une place de titulaire à Louvain et ce rôle de joker à Mons. Bien sûr, on aime être sur le terrain mais avant tout, on fait ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. Et si le coach estime que mon rôle est en sortie de banc, je le ferai."

Avec une certaine vista puisque jeudi, le Nivellois termine la rencontre avec 13 points en 19 minutes en plus de 7 rebonds et de 5 passes.