Steph Curry prend feu: 62 points et un record en carrière

Ne jamais chauffer un champion qui est dans le dur. Ce dicton, Damian Lillard ne va certainement pas l'oublier de si tôt après avoir chambré Baby Face il y a quelques jours. Il en a subit les foudres dans la nuit de dimanche à lundi avec un match incroyable de Steph Curry.



La performance: 62 points



62 points à 18/31 aux tirs dont 8/16 à 3 points et un joli 18/19 aux lancers, Steph Curry en a fait voir de toutes les couleurs aux Blazers la nuit dernière. Parfois pointé comme moins en forme et surtout orphelin de son meilleur comparse, Klay Thompson, le double MVP a prouvé à tout le monde qu'il était encore bien là et qu'il faudra compter sur lui cette saison.