Le Bruxellois de 34 ans, non-prolongé à Mons, a signé dans sa ville d’origine.

Le Brussels continue de se montrer très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale vient d’annoncer la signature d’un sixième renfort en l’espace de quelques semaines. Il s’agit cette fois de Stéphane Moris (34 ans et 2,08m) dont le contrat à Mons était arrivé à son terme. Les négociations pour une prolongation au sein du club hennuyer n’ayant pas abouti, c’est sous la vareuse du Phoenix Brussels que ce poste 4, doté d’une grosse qualité de tir à distance, réalisera sa treizième année professionnelle.

Après des passages par Alost, Gand, Pepinster, Louvain, Willebroek et Mons, Stephane Moris possède une grosse expérience de la D1 belge. Malgré une dernière saison difficile du côté de la mons.arena avec un faible temps de jeu, il se sent toujours capable de rendre service au plus haut niveau. "Je n’étais évidemment pas heureux de mon rôle mais l’équipe tournait très bien. Ce n’était pas facile à vivre. Au Brussels, je devrais pouvoir retrouver plus de responsabilités sur le terrain, cela me manque. J’étais donc prêt à consentir un effort financier pour entrer dans ce nouveau projet", nous a confié Stéphane Moris.

Son profil servira surtout d’option offensive supplémentaire pour le coach Ian Hanavan qu’il a d’ailleurs affronté à plusieurs reprises durant sa carrière de joueur. "Nous avons été adversaires pendant de nombreuses années. Déjà en tant que joueur, j’avais beaucoup d’estime pour lui car il a toujours été quelqu’un de très respectueux avec de belles valeurs. On a pas mal discuté avant ma signature et je suis persuadé que l’équipe peut se montrer ambitieuse."

En plus de l’aspect terrain, l’arrivée de Stéphane Moris sera presque une garantie de bonne ambiance au sein du groupe et du vestiaire qu’il n’hésite jamais à animer avec ses nombreux traits d’humour. Sa personnalité et son côté proche du public devraient parfaitement collé à la mentalité du club bruxellois, heureux d’avoir pu enregistrer la signature d’un nouveau joueur originaire de la capitale, après celle d’Ayoub Nouhi. "J’ai créé beaucoup d’attaches au sein des différents clubs où je suis passé, c’est dans ma nature. À Bruxelles, je connais évidemment déjà personnellement beaucoup de monde. La prochaine saison aura forcément un petit accent particulier car je défendrai les couleurs de ma ville que je veux représenter le plus dignement possible."

Le grand barbu a eu droit à une petite vidéo sympa de la part du club afin d'officialiser son transfert via la voix de Ian Hanavan, son nouveau coach, sur la page Facebook du club.