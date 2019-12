Comme d'habitude, la NBA a mis les petits plats dans les grands pour les matches de Noël

Boston Celtics vs Toronto Raptors à 18h00 : Toronto affronte Boston dans un match de haut de tableau de la conférence Est. Les Raptors restent sur la plus grosse remontée de l'histoire de la franchise, menés de 30 points contre les Mavericks (!), c'est l’emblématique Raptor Kyle Lowry qui a lancé l'incroyable remontée du champion en titre, le score passant de 55-85 à 110-107 ! Chez les Celtics Jayson Tatum reste sur sa meilleure prestation en carrière, contre les Hornets. L'ancien joueurs de Duke a terminé le match avec 39 points à son compteur ! Un match qui sent bon les Playoffs.

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers à 20h30 : Dans le sillage de Giannis Antetokounmpo, les Bucks sont au sommet de la conférence Est. Milwaukee reste d'ailleurs sur 19 victoires en 20 matches ! Du coté de Philly on reste sur 3 défaites lors des 5 derniers matches. Equipe capable du meilleur comme du pire on attend de voir quel visage des 76ers on verra ce mercredi.

Houston Rockets vs Golden State Warriors à 23h00 : C'est surement la rencontre la plus déséquilibrée du jour. Les Warriors s'alignent toujours sans les 2 superstars de l'équipe : Stephen Curry et Klay Thompson encore blessés. Malgré 2 victoires de suite, on voit mal les Warriors pouvoir embêter les Rockets de James Harden, 38,6 points de moyenne (!), et de Russell Westbrook qui s'acclimate de mieux en mieux à sa nouvelle équipe.

Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers à 02h00 : Le choc de cette journée est là ! Le derby de Los Angeles entre Lakers et Clippers promet du spectacle. Les Lakers sont en tête de la conférence Ouest malgré 3 défaites de suite et devraient pourvoir compter sur Lebron James et Anthony Davis ce soir. Les Clippers, eux, sont "seulement" 4èmes de la même conférence. Rien d'alarmant quand on sait que Paul George a été longtemps absent et que Kawhi Leonard est souvent mis au repos. Le premier duel de la saison avait tourné à l'avantage des Clippers, rendez-vous à 02h00 pour le 2ème derby Angelinos de l'année !

New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets à 04h30 : En programmant cette affiche en début de saison, nul doute que la NBA souhaitait mettre en avant le phénomène Zion Williamson, c'est raté car le prodige sorti de Duke n'a pas encore foulé un parquet NBA. En son absence les Pelicans se reposent notamment sur Brandon Ingram, arrivé des Lakers cet été. Denver, de son côté, vient de prolonger le contrat de son coach Mike Malone. Sur une série de 7 victoires, les coéquipiers de Nikola Jokic voudront consolider la belle 2ème place de la conférence Ouest qu'ils occupent actuellement.