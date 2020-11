Alors que les Belgian Lions s’apprêtent à s’envoler tôt ce lundi pour la Lituanie et la "bulle" de Vilnius, la sélection des 14 joueurs qui défendront nos couleurs à l’occasion de cette seconde fenêtre de qualification à l’Euro de 2022 vient d’être rendue publique et compte plusieurs remaniements de dernière minute concernant des joueurs importants.

Outre le forfait de Quentin Serron (genou), déjà entériné et remplacé par Leander Dedroog (Limburg), c’est au tour de Jonathan Tabu (Manresa) et de Jean Salumu (Rasta Vechta) d’être contraints la mort dans l’âme à renoncer suite également à des soucis au genou. Si Tabu sera remplacé par Thomas Akyazili (Bahcesehir Istambul), Jean Salumu ne le sera pas et la sélection sera dès lors ramenée de 15 à 14 joueurs.

Un autre forfait de dernière minute est aussi à noter, celui de Maxime De Zeeuw, remplacé par Haris Bratanovic (Ostende). Dans le cas du Bruxellois qui restait jusqu’ici sans club, c’est la signature toute fraîche d’un contrat en Israël qui motive le forfait. « L’une des conditions à celui-ci était la disponibilité immédiate. Nous ne pouvions décemment pas priver ce fidèle serviteur des Lions d’une telle opportunité professionnelle et donc nous l’avons immédiatement libéré » explique Jacques Stas le manager sportif des Lions avant d’ajouter "Sauf blessure, Max sera bien sûr des nôtres en février."

Avec les indisponibilités de Sam Van Rossom et Ismaël Bako retenus par les obligations Euroleague de leurs clubs recpectifs (Valence et l’ASVEL), c’est un groupe de 14 fortement remanié qui va s’envoler vers la Lituanie pour deux rencontres qui s’annoncent extrêmement difficiles dès lors que, contrairement aux Lions, nos adversaires (la République Tchèque le vendredi 27/11 et la Lituanie le dimanche 29/11) pourront cette fois compter sur un effectif au grand complet, en ce compris leurs joueurs NBA habituellement indisponibles en novembre.

La sélection : Thomas Akyazili, Michael Gilmore, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Retin Obasohan, Kevin Tumba, Hans Vanwijn, Alex Libert, Vrenz Bleijenbergh, Vincent Kesteloot, Andy Van Vliet, Haris Bratanovic, Leander Dedroog