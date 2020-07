Après DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince est le 3e joueur de l'équipe de NBA des Brooklyn Nets qui a subi un test qui s'est révélé positif au Covid-19, ont annoncé mercredi les médias américains.

Wilson Chandler a renoncé à reprendre la saison pour préserver sa famille des risques de contamination. Comme Kevin Durant, Kyrie Irving et Nic Claxton sont blessés, le coach Jacque Vaughn n'a plus que 11 joueurs à sa disposition en mesure de jouer : Joe Harris, Garrett Temple, Caris LeVert, Jarrett Allen, Dzanan Musa, Rodions Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot, Tyler Johnson, Justin Anderson, et deux joueurs disposant d'un "two-way contracts" Chris Chiozza et Jeremiah Martin.

Les Nets peuvent engager trois joueurs pour compenser ces différentes absences.