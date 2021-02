L’arrière bruxellois a signé un contrat joueur de 3 ans et occupera aussi le poste de Directeur Technique de l’école de jeunes

Le Brussels a annoncé l’arrivée de Terry Deroover à partir de la saison prochaine. Le club et le meneur de 29 ans, qui évolue actuellement à Malines, sont tombés d’accord sur un contrat de trois ans. En plus de son rôle de joueur, ce Bruxellois pure souche endossera aussi le costume de Directeur Technique de l’école de jeunes.

Un double profil qui a convaincu Terry Deroover de rejoindre le club de la capitale à laquelle il a toujours été très attaché. Des contacts avaient déjà eu lieu à plusieurs reprises par le passé sans que ceux-ci n’aboutissent. Pour sa dixième saison en tant que joueur pro, Terry Deroover enfilera donc enfin le maillot du Brussels. "Je suis évidemment ravi car cela faisait déjà un petit temps que j’espérais pouvoir jouer pour ma ville. En outre, je suis récemment devenu papa et c’est donc le moment idéal pour me poser un peu en signant dans un club à quelques kilomètres seulement de la maison, avoue celui qui réside à Laeken. Je connais énormément de monde au Brussels, que ce soit parmi les dirigeants ou les supporters, et j’ai donc hâte de faire partie de l’équipe."

Concernant le poste de Directeur Technique de l’école de jeunes, il reprendra donc le flambeau de Laurent Monier qui avait déjà annoncé son départ la saison prochaine pour rejoindre Louvain. "Mon rôle sera de superviser toutes les équipes de jeunes avec un focus particulier sur les talents de la Phoenix Academy. La priorité sera de trouver les coachs adéquats afin d’attirer des jeunes et faire en sorte que ceux-ci puissent grandir et se développer étape par étape au sein du club."