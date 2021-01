Terry Deroover a la gâchette facile et il est dangereux, voire inconscient, de lui laisser trop d’espace.

Le duel entre Malines et Charleroi devrait nous réserver un festival offensif entre deux équipes qui usent énormément du shoot à trois points depuis le début de la saison. Pour faire simple : Charleroi est l’équipe qui en prend le plus par match (29,8) alors que Malines est la formation qui en rentre le plus (9,5).

(...)