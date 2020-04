Elle a annoncé son test positif sur les réseaux sociaux.

Avec Emma Meesseman, Ann Wauters est sans conteste l'une des grandes stars de notre équipe nationale de basket féminine, les Belgian Cats, qui s'était qualifiée pour la première fois pour les Jeux olympiques en février dernier avant l'annonce du report de l'olympiade tokyoïte.

Si au moment de l'annonce du report des Jeux, la vétéran de 39 ans se montrait positive et relativisait l'annulation estimant que les Cats seraient au moins aussi forte en 2021, elle a annoncé ce jeudi avoir été testée positive au coronavirus la semaine dernière.

"J'ai été testée positive a covid-19. Même si je pensais avoir un corps solide, le virus m'a gravement atteinte" a-t-elle annoncé au début de son message.



La joueuse des Cats en a également profité pour sensibiliser les jeunes sur le danger que représente cette épidémie et sur l'importance de rester chez soi pour la combattre: "Ce message est écrit spécialement à l'attention des jeunes ou des personnes qui se sentent invincibles. Nous sommes tous ensemble et nous devons nous unir pour combattre le coronavirus en stoppant sa progression pour que tout le monde reste en bonne santé. S'il vous plait, restez chez vous, suivez les règles, restez actifs et continuez de prendre soin de vos proches."



Ann Wauters, malgré ses 39 ans espère continuer jusqu'au Jeux olympiques reportés en 2021 avant de mettre un terme, bien mérité à sa carrière.