"The Last Dance", le documentaire en dix parties racontant la dernière saison de l'ancienne star du basket Michael Jordan avec les Chicago Bulls en 1997-1998, est devenu l'émission du genre la plus populaire jamais diffusée par la chaîne sportive américaine ESPN.

Les deux derniers épisodes ont été diffusés dimanche. Ils ont recueilli une moyenne de 5,6 millions de téléspectateurs par épisode, le jour de leur diffusion, rapporte le site Sportbusiness.com. Le premier épisode le 19 avril avait attiré un record de 6,34 millions de fans devant leur écran outre-Atlantique et 15 millions dans le monde, selon ESPN. Une partie de ce succès est dû à l'absence de toute compétition sportive aux Etats-Unis en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Le documentaire a aussi généré le plus de réactions sur Twitter aux USA lors des cinq dimanches consécutifs de sa diffusion. "The Last Dance" est visible en Belgique sur Netflix.