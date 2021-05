Thierry Wilquin, le manager montois, dresse un premier bilan à l’aube des playoffs.

Il y a dix ans tout pile, le Spirou soulevait son dernier trophée de champion de Belgique et était sans conteste le "meilleur" club wallon. Mais depuis, la tendance s’est inversée. En coulisses, les Montois ont continué de travailler pour remonter la pente. Si bien qu’aujourd’hui, les Renards ont repris cette place de meilleur club wallon alors que le Spirou vient de vivre son pire exercice de la dernière décennie. "Être le premier club wallon n’est pas un objectif en soi. Pour moi, ce qui est important, c’est d’être au top et de pouvoir y rester" , avoue Thierry Wilquin, le manager montois, qui se livre avant le début de ces playoffs où les Renards nourrissent de belles, et légitimes, ambitions.