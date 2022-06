Le match joué lundi soir au SportOase de Louvain était sans doute celui de trop pour les Renards dont la saison a pris fin sur une lourde défaite au quatrième tour des BNXT playoffs. Au bout d’une campagne longue de 49 matchs, toutes compétitions confondues, avec une demi-finale dans les playoffs belges à la clé, il est maintenant temps de tirer le bilan et de se projeter sur la suite.

Lorsqu’on lui a demandé de noter la saison de Mons-Hainaut, Thierry Wilquin a sorti un 8 sur 10. "Tout simplement parce que je pense que le staff a tiré parti du potentiel présent au sein de l’équipe, explique le manager montois. Il faut reconnaître que nous manquions un peu de qualité sur tous les postes pour pouvoir viser plus haut. Ce n’est pas un reproche envers les joueurs qui ont fait de leur mieux durant 95 % du temps. Mais le constat est là. Les restrictions financières dues au Covid nous ont aussi empêchés d’ajuster l’effectif en cours de saison. Raison pour laquelle nous n’avions pas remplacé Gilmore après son départ en début de saison. Avec un effectif plutôt restreint et les blessures auxquelles on a dû faire face, le manque de fraîcheur s’est fait ressentir en fin de parcours."