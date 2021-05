Thierry Wilquin: "L’envie est là !" Basket Denis Esser Qualifiés en deux manches au détriment de Malines, les Renards veulent aller loin dans ces playoffs. © D.R.

"Qu’on me donne l’envie" chantait Johnny… nul besoin d’encouragement pour les Montois, cette équipe respire l’envie d’aller loin dans ces Playoffs, comme le confirme le manager Thierry Wilquin après le succès remporté au Winketkaai: "C’était un match difficile, ou plutôt on l’a sans doute nous-même rendu difficile en multipliant les pertes de balles (18 càd un record cette saison pour les Renards ndlr) face à un adversaire qui joue bien. Il a fallu faire un vrai bon match pour l’emporter à l’usure".



Une analyse que confirmait d’ailleurs Terry Deroover dans le camp adverse : "Mons, c’est une équipe qui t’épuise. Ils sont là, présents en défense, sans arrêt et punissent chaque erreur".



Ce qui réjouit le manager montois, c’est la grinta qui transpire de son groupe : "On sent que l’équipe à des ressources, de l’envie. On ne s’affole pas, on joue notre jeu, on défend dur. Sans même présager de ce qui va se passer et de jusqu’où on ira finalement, on ne pourra pas reprocher un manque d’engagement, d’ambition ou de volonté. C’est clair que dans l’équipe, il y a une forme de vie intérieure à ce groupe qui les pousse à donner sans arrêt le meilleur d’eux-mêmes, chacun dans son rôle. Quand on voit la première mi-temps d'Anthony (Lambot) mercredi ou la seconde ce soir d’un Penava par exemple…"



Les Renards ont 6 jours pour se préparer à affronter Anvers, un autre gros morceau : "C’est pas mal mais eux aussi se sont qualifiés en deux manches, donc finalement ça ne change rien sinon l’avantage de pouvoir récupérer un maximum".