Arrivé lors de la saison 2019-2020 à Bahcesehir Collège, Thomas Akyazili aura porté pendant deux ans les couleurs du club. L'aventure s'est officiellement terminée mais ce n'est pas pour autant que l'international belge quitte la Turquie.



Non, il s'est trouvé un nouveau club, toujours au pays. Prochaine destination: Merkezefendi. Un club qui évoluait en D2 la saison dernière mais qui a remporté le titre (avec 22 victoires en 30 matchs) et qui évoluera au sein de l'élite turque l'année prochaine.



Thomas Akyazili devrait y avoir un rôle plus en vue, lui qui n'avait pas énormément de temps de jeu du côté de Bahcesehir même si ces deux saisons lui ont permis d'engranger pas mal d'expérience.



Rayon Belgian Lions, trois sont toujours actuellement sans club: il s'agit de Jonathan Tabu, de Kevin Tumba et de Quentin Serron. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu’ils ne resteront pas libres très longtemps et pour l'un d'entre eux, un retour en Belgique pourrait se profiler.