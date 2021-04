Pointé comme l’un des grands espoirs du basket belge après ses débuts à Ostende lors de la saison 2015-2016, Tim Lambrecht a mis du temps à confirmer, voyageant entre la Côte et Louvain. Arrivé à maturité à 23 ans et après un choix décisif dans sa carrière - "j’ai hésité avant de dire oui à Charleroi car tout se passait bien à Louvain qui m’avait donné ma chance en D1" -, il s’éclate au Dôme où il est devenu l’un des fers de lance de l’attaque de Sam Rotsaert avec plus de 15 points et 7 rebonds par match. Évocation de cette transformation attendue mais dont beaucoup doutaient il y a encore quelques mois.

(...)