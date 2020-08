Les Lakers et les Clippers, les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les play-offs, qui se déroulent dans la bulle de Disney World, affirment de concert ESPN, The Athletic et Yahoo Sports.

Selon eux, les onze autres équipes préfèrent poursuivre la saison.

Cette réunion d'urgence s'est tenue consécutivement au boycott par les Milwaukee Bucks de leur match contre les Orlando Magic plus tôt. Une initiative soutenue par les autres joueurs des équipes qui devaient également jouer mercredi et qui a contraint la NBA à reporter les trois matches au programme.

Les discussions pour savoir quelle suite donner à la saison doivent reprendre jeudi, tandis qu'aucune annonce de boycott n'a été faite par les équipes devant jouer ce jour-là, même si leur tenue est menacée.

La Ligue tiendra de son côté un conseil d'administration, impliquant les dirigeants et propriétaires de franchises, pour "répondre aux préoccupations des joueurs", a-t-elle annoncé.