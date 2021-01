Top 5 EMBL : Goloman et Branch au dunk (VIDEO) BasketVidéo La Rédaction Les matchs du week-end en Euromillions Basketball League ont offert quelques actions spectaculaires et aériennes.

Cette semaine, on a droit à un Top 5 spectaculaire en Euromillions Basketball League. Les Giants d'Anvers y sont représentés à deux reprises avec les gros dunks de Dave Dudzinski et Stephaun Branch face à la défense ostendaise. On y retrouve aussi Kevin Stilmant (Liège) au contre ou encore l'équipe d'Alost face au Brussels avec un contre de Mihailovic suivi d'un dunk dans la foulée de son coéquipier McGriff. La première place du week-end revient, elle, à György Golomàn. L'intérieur hongrois du Spirou a planté a très beau dunk primé d'une faute sur la tête de Thompson, l'Américain de Malines.