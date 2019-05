Une finale NBA, c’est du jeu sur le parquet mais c’est également des chiffres. Voici les plus intéressants à la veille du début de ces Finals entre les Raptors de Toronto et les Warriors de Golden State.

0: Depuis le début de la saison, Raptors et Warriors se sont déjà affrontés à deux reprises en saison régulière. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les Raptors sont… invaincus ! D’ailleurs, Toronto est, jusqu’à présent, la seule équipe que Golden State n’a pas battue cette saison ! De quoi donner un peu plus de piment encore à cette série.

4: Si en saison régulière, beaucoup se posaient des questions sur le niveau de Draymond Green qui, il faut l’avouer, n’était pas au top, depuis le début des playoffs, le chien de garde des Warriors répond présent à tous les niveaux. Il a d’ailleurs déjà compilé quatre triple-double et égale le record en la matière d’un certain Magic Johnson qui date de 1994 !

5: En atteignant une cinquième finale NBA consécutive, les Golden State Warriors deviennent la première franchise à réaliser cet exploit depuis 1996. À l’époque, la NBA comptait… neuf équipes !

36: Si le Shaq a pris sa retraite depuis quelques années maintenant, son ombre reste toujours bien présente en Finals. Grâce à la présence de Danny Green dans l’effectif des Raptors, ce sera la 36e finale NBA consécutive avec la présence d’au moins un joueur qui a évolué aux côtés du Shaq. Cette incroyable série a débuté lors de la saison 83-84 avec Greg Kite !

561: Depuis le début des playoffs, Kawhi Leonard est incroyable. Il est d’ailleurs le joueur qui a marqué le plus de points avec 561 unités inscrites, soit 124 de plus que le deuxième du classement, Steph Curry.