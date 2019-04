Toronto a démontré une nouvelle fois qu'il fallait compter sur lui pour la course au titre en donnant une leçon à Orlando (85-107).

Les Raptors, emmenés par un Kawhi Leonard des grands soirs avec 34 points, mènent désormais 3 victoires à 1 au premier tour de la Conférence Est des play-offs NBA de basket. Le Magic, malgré les 25 unités d'Aaron Gordon, n'a jamais trouvé le bon rythme derrière l'arc (7/33 à 3 pts). Son pivot monténégrin Nikola Vucevic, meilleur marqueur floridien en saison régulière, a lui été limité à 11 unités (5/14).

A l'Ouest, les Warriors se sont imposés 105-113 au Staples Center devant les Los Angeles Clippers. Double champion en titre, Golden State a pu compter sur Klay Thompson (32 pts) et Kevin Durant (33 pts) pour pallier la rencontre moyenne de son meneur All Star Steph Curry (12 pts à 3/14 au tir). C'est désormais 3-1 pour les troupes de Steve Kerr.

Oklahoma City est au bord de l'élimination après sa défaite, à domicile, contre Portland (98-111). Russell Westbrook, meneur du Thunder, a une nouvelle fois sombré dans ses travers. Après être déjà passé à côté du match N.2, 'Russ' n'a marqué que 14 points affichant un famélique 5 sur 21 au tir. Les 32 points et 10 rebonds de Paul George n'auront pas suffi face à la prolifique ligne arrière des Blazers constituée de Damian Lillard (24 pts) et CJ McCollum (27 pts). Portland, qui mène 3-1, aura l'occasion de se qualifier mardi dans l'Oregon

A noter que seules onze équipes dans l'histoire de la NBA se sont qualifiées pour le tour suivant après avoir été menées trois victoires à une.

Dimanche en début de journée aux Etats-Unis, Boston a battu Indiana 106-110 et s'est qualifié en "balayant" les Pacers 4-0. Un duel contre Milwaukee attend plus que probablement les Celtics en demi-finales de Conférenec Est. Les Bucks, meilleure équipe du championnat 2018-19, mènent trois succès à zéro face à Detroit et peuvent se qualifier dès lundi soir en cas de victoire.