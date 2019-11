Dimanche, les "Canadiens" sont venus mettre fin à la série de sept victoires des Los Angeles Lakers en gagnant 104-113 au Staples Center. Si les Californiens restent en tête à l'Ouest (7 v.-2 d.), ils sont rejoints par Denver vainqueur à Minnesota 98-100 après prolongation.



Toronto n'a pas souffert de l'absence conjuguée de son meneur Kyle Lowry (fracture du pouce gauche) et de son intérieur Serge Ibaka (cheville). L'arrière Fred VanVleet (23 pts, 10 ast, 7 reb) et l'ailier-fort Pascal Siakam (24 pts, 11 reb) ont été à l'origine de ce 7e succès en 9 rencontres des tenants du titre qui ne sont devancés à l'Est que par Boston (7 v.-1 d.). Toronto a fait basculer la rencontre après la pause (44-61). Le triple-double de LeBron James (13 pts à 5/15 aux tirs, 15 ast, 13 reb) et la présence malgré une douleur persistante à l'épaule d'Anthony Davis (27 pts, 8 reb, 4 blk, 2 stl) n'ont pu masquer le manque de profondeur de l'effectif des Lakers. Beau duel de "numéro 5" à Minneapolis. Si Karl-Anthony Towns (25 pts, 16 reb, 6 ast) a arraché la prolongation en faveur des T-Wolves, c'est bien le Serbe Nikola Jokic (20 pts, 6 reb, 7 ast) qui a inscrit le panier de la victoire à 2.4 secondes de la fin de celle-ci. Les Nuggets, dont tous les joueurs du cinq majeur a marqué au moins 13 points, ont ainsi remporté leur 4e victoire en cinq déplacements cette saison. Un autre intérieur européen est en train d'éclore définitivement sur les parquets de la NBA le Lituanien Domantas Sabonis. Le fils du légendaire Arvydas tourne à 20 points, 9.8 rebonds et 4.1 assists depuis le début de saison. Indiana, qui a perdu ses trois premiers matchs, vient de gagner six de ses sept derniers. Dimanche, les Pacers ont battu Orlando 102-109. Malgré un début de saison qui l'a obligé de jouer sept de ses dix premiers matchs en déplacement, Milwaukee confirme qu'il faudra encore compter sur les Bucks cette saison. Ils présentent un bilan de 7 victoires dont cinq au terme des six derniers duels. En bonne partie grâce au MVP Giannis Antetokounmpo. Le Grec a été décisif dimanche à Oklahoma City. Il a rentré 24 de ses 35 points après le repos, sans compter ses 16 rebonds dans le succès 119-121. Les Bucks (7 v.-3 d.) sont troisièmes à l'Est.