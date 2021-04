Touché par le Covid-19, Sacha Massot (Limburg United) a été placé en quarantaine! Basket Jérôme Brys Limburg United sera privé de son coach pour, au moins, les trois matchs prévus cette semaine. © BELGA

Mauvaise nouvelle pour Limburg United qui va être privé de Sacha Massot pour ses trois prochaines rencontres. En effet, le coach limbourgeois a contracté le Covid-19 et a été placé en quarantaine depuis ce lundi. Par conséquent, il ne pourra pas tenir sa place sur le banc en déplacement à Malines ce mercredi soir et c'est Raymond Westphalen qui officiera en tant que coach principal. Il en sera de même vendredi à l'occasion de la réception du Spirou de Charleroi alors que dimanche, pour le déplacement à Louvain, ce sera au tour de Kristof Michiels (futur entraîneur de Malines) d'enfiler le costume de T1.



Malheureusement, le coronavirus gagne de plus en plus de terrain et les joueurs (et équipes) touchés par le Covid-19 se multiplient. On pense actuellement à Terry Deroover (Malines) qui n'a pas joué les derniers matchs des Kangoeroes ou encore à Ostende qui a été privé de plusieurs joueurs récemment, Olivier Troisfontaines entre autres, alors qu'en début de saison, c'était Haris Bratanovic qui avait été tenu écarté des parquets.



On se souvient également de la mise à l'écart de l'Anversois Vincent Kesteloot il y a quelques semaines lors de la fenêtre internationale. Espérons que cela se calme à l'avenir pour ne pas complètement fausser (et compliquer) la suite (et fin) du championnat en Euromillions Basket League.