Le Japon s'est imposé face à la Suède 75-54 (mi-temps: 25-20) en match d'ouverture du tournoi de qualification olympique de basket féminin au Versluys Dôme d'Ostende, jeudi. A 20h35, la Belgique affronte la Canada.

La rencontre a été précédée d'une minute de silence en mémoire de David Stern, l'emblématique patron de la NBA de 1984 à 2014 décédé à 77 ans le 1er janvier et de Kobe Bryant, 41 ans, l'ex-star des Lakers, disparu avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans le crash d'un hélicoptère la semaine dernière.

Les Japonaises, déjà qualifiées pour "leurs" Jeux Olympiques, ont pris le large en seconde période corrigeant la mire à longue distance. Affichant un 1/15 à 3 pts en première période, le Japon a inscrit 7 shoot à longues distances en deuxième armure (finissant à 8/23 pour 1/16 côté suédois dans ce domaine). Bien que privée de l'un des ses pions importants, Maki Takada, l'équipe japonaise coachée par l'Américain Tom Hovasse a pu compter sur Ramu Tokashiki (21 pts, 12 rebonds) et Nako Motohashi (14 de ses 18 points en deuxième mi-temps).

Côté suédois, Kalis Loyd a terminé avec 18 unités au compteur, alors que sa star Amanda Zahui a du se contenter de 12 points et 8 rebonds.

Samedi, la Belgique doit affronter le Japon (18h05) alors que le Canada défiera la Suède (20h35). Dimanche, la dernière journée propose un duel entre les Belgian Cats et la Suède (15h00) et un dernier match entre le Japon et le Canada (18h05).

Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour les JO de Tokyo, sauf si le Japon y figure, le 3e décroche alors aussi son ticket olympique.