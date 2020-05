Les dix clubs d'Euromillions Basket League, la D1 masculine belge, ont reçu leur licence pour la saison 2020-2021. La commission des licences de la Pro Basketball League l'a annoncé vendredi.

"Une licence A a été accordée aux clubs Belfius Mons-Hainaut, Crelan Okapi Aalstar, Filou Ostende, Hubo Limburg United, Kangoeroes Basket Mechelen, Phoenix Brussels Basket, Spirou Basket Charleroi,Telenet Giants Antwerp et Stella Artois Leuven Bears", pouvait-on lire dans le communiqué. VOO Liège Basket a lui reçu une licence B, ce qui empêche la formation liégeoise de jouer sur la scène européenne. Le club, dernier du défunt championnat, n'était de toute façon pas qualifié pour une compétition continentale.

"Nous sommes ravis que les licences aient été accordées à tous les clubs en ces temps difficiles", a déclaré Arthur Goethals, président de la Pro Basketball League. "C'est un signe de confiance des clubs et de la commission des licences qu'ils peuvent relever les défis à venir. Afin d'assurer la continuité et le respect des conditions, la commission prévoit un suivi strict de sorte que nous puissions immédiatement ajuster le tir si nécessaire." Le dernier championnat, arrêté mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19, a vu Ostende remporter un neuvième titre de rang.