Ann Wauters a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, pour autant que les Belgian Cats se qualifient à l'issue d'un tournoi organisé à Ostende de jeudi à dimanche au Versluys Dôme face au Canada (jeudi, 20h35), au Japon (samedi, 18h05) et la Suède (dimanche, 15h00).

"Nous sommes très impatientes, je crois que le mois de janvier a été long pour tout le monde, mais là on y est", a commenté Ann Wauters, 39 ans, qui a fait des JO de Tokyo l'ultime rendez-vous de sa carrière. "Il y aura du monde, et je crois que cela va nous donner de l'énergie, chez nous on aime ça, même s'il y aura de la tension, c'est normal. Cela va nous aider quand on en aura besoin. Je ne regarde que le Canada pour le moment. Ce n'est pas un match couperet, c'est un tournoi, mais il faut vraiment être très concentrées sur ce premier match. Le Canada, on peut comparer avec la France ou l'Espagne, c'est très fort, elles ont beaucoup d'expérience. Il faudra jouer son meilleur basket", a estimé encore Ann Wauters mercredi en conférence de presse à Ostende.

Le premier adversaire, c'est le Canada, 4e nation mondiale, habitué des JO avec un groupe qui a connu les deux dernières rendez-vous olympique à Londres en 2012 (8e) et à Rio en 2016 (7e). La coach, Lisa Thomaidis, est en poste depuis 2013, après avoir déjà été dans le staff depuis 2002. Son équipe, vice-championne des Amériques battues seulement par les Etats-Unis en finale, peut compter sur plusieurs joueuses à l'expérience de WNBA, comme Kia Nurse (New York Liberty), Kayla Alexander (Chicago Sky), de retour de blessure, Nayo Raincock-Ekunwe (New York Liberty), Bridget Carleton (Minnesota Lynx) ou Natalie Achonwa (Indiana Fever). "C'est une équipe très forte individuellement et il ne faut absolument pas les laisser jouer vite. Mais je pense que nous sommes prêtes pour cela. C'est un moment que l'on attend depuis très longtemps. Personnellement, j'ai tout fait pour être là, j'ai travaillé beaucoup, passé beaucoup d'heures à l'entraînement, j'ai été en Turquie ces deux derniers mois, je ne pouvais pas faire plus je crois et je veux en récolter les fruits à présent. C'est pour ça qu'on travaille tellement d'heures, mais il faut prendre du plaisir. Notre équipe joue d'autant mieux quand elle s'amuse. Il faut donc profiter du moment et tirer ça à notre avantage pour aller aux JO."

Depuis fin 2017, tracassée par des problèmes de cartilage au genou, Ann Wauters n'avait plus joué en club ne disputant que les rencontres de l'équipe nationale. "Pour retrouver du rythme de compétition", l'intérieure waeslandienne a signé à Kayseri en Turquie au mois de novembre, disputant en moyenne 15 à 20 minutes par match.